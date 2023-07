Como nasceu a Jornada Mundial da Juventude e por que países já passou

1997 | Paris, França

Pelas ruas da capital francesa, mais de um milhão de jovens, segundo a Vatican News, espalhou alegria e fé numa edição que marcou a entrada dos Dias nas Dioceses e do Festival da Juventude no programa oficial do encontro. Os Dias nas Dioceses são o período que antecede a JMJ e que serve para promover a integração dos peregrinos que chegam de todos os cantos do mundo para viver este encontro de fé. Com o Festival da Juventude foi introduzida uma componente lúdica ao programa religioso, com a cultura e o desporto a passarem a ter um lugar de destaque nos encontros.

Nesta edição, o Papa João Paulo II deixou uma palavra de incentivo a todos os jovens presentes. "O vosso caminho não se detém aqui. O tempo não pára hoje. Ide pelas estradas do mundo, pelos caminhos da humanidade, permanecendo unidos na Igreja de Cristo", pode ler-se nos arquivos do site da Santa Sé.