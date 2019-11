Convento dos Capuchos encerrado até junho de 2020 para obras de conservação

Convento dos Capuchos , localizado em Sintra , vai estar encerrado ao público a partir de segunda-feira e até junho de 2020, para a realização de obras de conservação e restauro, anunciou a empresa gestora do monumento esta sexta-feira.

Em comunicado, a empresa Parques de Sintra-Monte da Lua justifica o encerramento com o facto de o projeto de conservação, restauro e requalificação do monumento entrar numa "nova etapa", durante a qual se realizarão, em simultâneo, "obras de grande dimensão".

"Dadas as características arquitetónicas do Convento dos Capuchos, algumas das ações que decorrerão até à primavera de 2020 revelam-se incompatíveis com a abertura deste monumento ao público nas necessárias condições de segurança e de qualidade da experiência de visita", explica a nota.

Esta fase de intervenção contempla a recuperação das coberturas, instalação das infraestruturas interiores e a implementação de núcleo museológico no Celeiro e execução do novo Centro de Apoio ao Visitante.

"Após a conclusão desta fase, as visitas serão retomadas e as ações subsequentes continuarão a ser conduzidas de acordo com a política 'Aberto para Obras', sempre que não coloquem em causa a segurança dos visitantes ou dos trabalhadores", acrescenta a nota.

A reabertura do Convento dos Capuchos, situada na serra de Sintra, no distrito de Lisboa, está prevista para o dia 1 de junho de 2020.

O projeto de conservação, restauro e requalificação do Convento dos Capuchos foi iniciado em 2013 e representa um investimento global de quatro milhões de euros.

Segundo refere a empresa, "incide na recuperação do conjunto edificado, de todos os elementos construídos e decorativos", e "aposta na experiência da visita, dotando o conjunto monumental de novas valências".

"Até ao final do ano 2020 serão desenvolvidas várias intervenções, nomeadamente, a recuperação das coberturas, conservação e restauro da Cela do Guardião e execução das infraestruturas interiores do Convento; a conservação e restauro do Terreiro da Fonte, da Capela do Senhor no Horto, do Forno do Pão, da Casa de Fresco, do Tanque das Hortas e da Olaria", conclui a nota.