Contra ou a favor de Mamadou Ba, foram lançadas mais de 20 petições

Mamadou Ba, dirigente e ativista da SOS Racismo, tem sido o centro do debate sobre racismo em Portugal nos últimos dias. Primeiro surgiu uma petição que pedia a sua expulsão do país, apesar de ele ser também cidadão português e não ter cometido nenhum crime. Agora surgiu outra que apela à sua condecoração.







Gerardo Santos / Global Notícias

Leia Também PJ investiga ameaças de morte a três deputadas e a Mamadou Ba

Esta última tem, para já, um número bem mais modesto de subscritores - 657 - que a primeira - 28.837 (às 16h30, hora a que as mesmas foram consultadas pela). A petição da expulsão surgiu depois de Mamadou Ba ter questionado a atuação do Tenente-Coronel Marcelino da Mata durante a Guerra Colonial, a propósito da morte deste, esta semana.Nesta nova petição, pede-se a condecoração "pelo serviço público de combate ao racismo em Portugal e pela defesa dos Direitos Humanos". No texto da petição, além do percurso académico e profissional do ativista são recordadas as ameaças de que já foi alvo, como a que se verificou em agosto de 2020, em que Mamadou Ba e outros ativistas foram o alvo de uma manifestação ao estilo Ku Klux Klan.Circulam também na página de petições públicas outras, com menos signatários, que querem entre outras coisas obrigar o criador da petição para expulsa Mamadou Ba a doar à SOS Racismo um valor igual ao número de subscritores da mesma. Outras pedem a expulsão de quem quer expulsar o dirigente da SOS Racismo.Do lado dos críticos de Mamadou Ba contam-se petições que pedem a repatriação do ativista, a deportação ou a expulsão do ativista da associação a que pertence.