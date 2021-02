Testes de saliva já estão a ser usados em Portugal

Já estão disponíveis em Portugal para utilização testes rápidos de saliva para a deteção de covid-19. Segundo a Biojam, empresa que os produz, estes testes permitem uma "testagem mais rápida e eficaz".







Teste Covid-19 Saliva Reuters

Este teste via saliva permite detetar a presença do vírus com uma única amostra e surgem como uma alternativa aos testes PCR e de antigénio.Estes testes têm já vindo a ser utilizados em países como Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Coreia do Sul, Itália e Espanha e têm sido utilziados na tentativa de organizar uma testagem massiva, ao mesmo tempo que se usam os testes rápidos via zaragatoas ou os testes PCR que podem demorar mais de 48 horas a mostrar os resultados.Estes testes já têm sido usados por algumas autarquias nacionais para obter resultados rápidos e poderem atuar diretamente sobre o cidadão infetado."De uma forma mais simples e sem o desconforto associado aos convencionais testes de antigénio que utilizam as zaragatoas para recolha de amostra, o novo sistema de diagnóstico permite detectar, em apenas 10 minutos e de uma forma não invasiva, possíveis casos positivos de covid-19", revela a Biojam em comunicado.Segundo a empresa, estes testes "poderão ser muito úteis em aeroportos, escolas, empresas ou atividades desportivas, para identificar assintomáticos em período ".