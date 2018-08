Três em cada quatro professores, do ensino pré-escolar ao superior, garantem já ter sido vítimas de assédio laboral. De acordo com um estudo sobre mobbing – assédio moral ou psicológico no local de trabalho –, em 2003 professores inquiridos, 75% (1504) disse ter sido vítima de pelo menos uma situação de assédio moral ou psicológico em contexto laboral.

O desequilíbrio de poder entre o agressor e a vítima é um cenário recorrente no assédio laboral, explica o investigador a cargo do estudo, António Portelada, do Centro de Investigação em Educação e Psicologia, da Universidade de Évora, ao jornal Público.

Nas escolas, o cenário não é diferente: 49% dos professores envolvidos no estudo que reportaram ter sido vítimas de assédio moral identificaram a direcção do estabelecimento de ensino como a origem da agressão.

Existem também casos onde referem um colega em particular (34%) ou vários colegas (28%). Já alunos e encarregados de educação são responsáveis por 37% das situações.

O investigador baseou-se na definição do académico sueco Heinz Leymann para descrever o que será o objectivo do agressor na maioria dos casos. "Exerce violência psicológica extrema, sistemática e recorrente, durante um tempo prolongado, para destruir as redes de comunicação da vítima, a sua reputação e perturbar o seu trabalho", explicou António Portelada.

De acordo com o investigador, os professores de ensino superior são os que mais situações de mobbing sofrem, reportando episódios de difamação e isolamento e também de "desprestígio laboral".