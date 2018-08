O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sinalizou 40 menores vítimas de tráfico nos últimos dois anos. As autoridades detiveram 62 pessoas pela prática deste crime desde 2014, sendo que quatro dessas detenções ocorreram este ano.

As crianças traficadas costumam ser usadas para exploração laboral, sexual, mendicidade ou para a prática de crimes. Mas nos últimos tempos as autoridades começaram a detectar um padrão nos casos analisados. Segundo o Jornal de Notícias, Portugal está a ser usado como plataforma para levar as crianças para países europeus mais ricos e desenvolvidos com o objectivo de receber apoios estatais. As vítimas são menores africanos, que viajam acompanhados por estranhos ou familiares, para um país da Europa Comunitária.



No Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto está a ser investigada a situação de um cidadão angolano acusado de querer levar os três filhos para França, onde iria deixar as crianças a cargo de terceiros. O objectivo seria receber cerca de 1200 euros de apoios do estado. De acordo com o mesmo jornal, o homem pagou 20 mil euros a uma rede facilitadores para obter documentos, vistos e passagens aéreas até ao Porto.



O detido e as crianças viajaram acompanhados por uma mulher, dando a ideia que se tratava de um casal em férias. A mulher, também em prisão preventiva, queria ir para França para se juntar ao namorado. Chegados ao Porto, e depois de cancelarem reservas feitas em hotéis em Lisboa e Penafiel, os cinco apanharam um autocarro com destino a França.



Foram detidos numa acção de fiscalização em Vila Real. "É a primeira vez que Portugal regista o caso de um pai a levar os filhos com documentos falsos para beneficiar de apoios sociais. Há fortes suspeitas de que ele fosse receber uma grande fatia desses apoios", explicou fonte do SEF ao Jornal de Notícias.

No telemóvel do pai foram encontrados dez vídeos de maus-tratos e abusos sexuais, que levaram a que o homem também fosse acusado dos crimes de pornografia infantil.