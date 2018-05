Um homem foi condenado a três anos e quatro meses de prisão por "crimes de violência doméstica e de ofensa à integridade física" contra a companheira. Porém, a sentença do processo abreviado (em primeira instância) foi anulada pelo Tribunal da Relação do Porto no passado mês de Abril – isto significa que a sentença fica sem efeito e o homem será novamente acusado e julgado.

Segundo o Diário de Notícias, os juízes da Relação do Porto, entre eles Neto de Moura, consideraram que o processo abreviado deveria ser anulado por haver apenas um testemunha presencial – a vítima – e por não haver "provas simples e evidentes" do crime.

O processo decorreu no Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia e, segundo a Relação do Porto, foi seguido de modo indevido: um processo abreviado, uma forma especial de processo penal, prevê a redução de prazos e supressão de fases processuais em casos em que "o crime seja punível com pena de multa ou com pena de prisão não superior a cinco anos e houver provas simples e evidentes de que resultem indícios suficientes de se ter verificado o crime e de quem foi o seu agente". Também pode ser aplicado em casos de violência grave.

Para os desembargadores do processo, não foi possível considerar este caso em processo abreviado por "não se pode ter como verificado o pressuposto processual relativo à aplicação do processo abreviado relativamente à existência de provas simples e evidentes, quando tendo presente os depoimentos das sete testemunhas, o lapso temporal de cinco anos e a circunstância de os factos terem ocorrido, grande parte no interior da casa de morada de família, e inclusive no quarto e na cama do casal, quando não existem testemunhas presenciais, além da ofendida, em relação a todos factos concretos imputados ao arguido, não transmitindo por isso uma visão uniforme dos acontecimentos". Os juízes concluíram que "o uso da forma de processo abreviado não era admissível e a sua utilização integra a nulidade insanável (...), que torna inválida a acusação e os actos posteriores, designadamente o julgamento e a sentença". Por estas razões expostas no acórdão, anularam a sentença e o alegado agressor será julgado novamente, revelou a mesma fonte.

Apesar de consideraram que o testemunho da ofendida a descrever a agressão não é suficiente para o processo ser em modo abreviado, os mesmos juízes desembargadores admitiram que a presença de testemunhas além da vítima "raramente ocorrerá em crimes de violência doméstica".





Os detalhes do processo em questão

O caso levado a tribunal reporta a agressão de um homem à sua companheira em 2012. Segundo o acórdão, o casal vivia em união de facto desde 2011. Ficou provado em tribunal que o homem pressionou a mulher, que estava grávida, para ter relações sexuais com ele, que a ameaçou e bateu, tendo-lhe desferindo um "um soco na face, originando-lhe um hematoma visível" depois de esta o ter chamado "corno". Houve também um segundo relato de violência em 2015, quando o agora arguido deu um pontapé nas costas da mulher, atingindo-a na zona dos rins e atirando-a para cima da cama de um dos filhos, que estava deitado na cama, na sequência de outra discussão entre o casal. Não é claro se o filho testemunhou em tribunal.

A vítima saiu de casa em 2017 e fez queixa do homem nas autoridades. Este tentou reatar a relação em várias ocasiões e não parou mesmo quando foi detido em Junho de 2017, obrigado a usar uma pulseira electrónica e proibido de se aproximar da vítima: esperou pela mulher quando esta saía de um restaurante com um amigo para a abordar, enviou várias mensagens e fez telefonemas.

O arguido do novo processo já tinha sido condenado em 2012 por um crime de violência doméstica contra menores a uma pena suspensa de dois e meio.

Agora, o processo vai voltar para o Ministério Público para ser formulada uma nova acusação e posteriormente seguirá para os tribunais.

Um caso chamado Neto de Moura

Neto de Moura é um dos juízes desembargadores do caso e encontra-se a ser alvo de um processo disciplinar interno relativo a um outro caso de violência doméstica. A avaliação está a ser feita por parte do Conselho Superior de Magistratura (CSM) e refere-se ao polémico acórdão do juiz de Outubro de 2016, no qual o Neto de Moura (na qualidade de relator) censura moralmente uma vítima de violência doméstica e minimiza o caso por esta ter cometido adultério. O juiz invocou a Bíblia, o Código Penal de 1886 e civilizações que punem com pena de morte adúlteros para justificar o acto de violência do marido contra a esposa.

Também outra juíza do mesmo caso (relatora), Maria Luísa Arantes, está a sofrer também um processo disciplinar por violação de dever de zelo.