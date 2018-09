A última revista das Testemunhas de Jeová (TJ)– a Sentinela – está a causar polémica ao parecer incentivar mulheres a suportarem violência dos cônjuges. Entre as páginas 10 a 14 da publicação, no capítulo "Respeite 'O que Deus pôs sob o mesmo jugo'", os autores mencionam o casamento e defendem situações em que "talvez ele [o marido] costume bater nela, colocando a saúde e a vida dela em perigo", lembrando que há membros da religião que "passaram por situações parecidas e decidiram não se separar", preferindo "perseverar e se esforçar para melhorar o casamento".

A mensagem tem motivado críticas por parte de ex-membros da organização religiosa, tanto os "dissociados" (membros que abandonaram esta doutrina) como os "desassociados" (que foram expulsos). "Num país em que, como em Portugal, todos os meses morrem mulheres vítimas de violência doméstica, eles continuam a insistir que ela se deve manter no casamento?! Não acho isto admissível", reclamou Ana Cláudia Sousa, expulsa das TJ há 16 anos, em declarações ao jornal Público.

O diário menciona outro caso em que este alegado incentivo a suportar violência descrito na revista ganhou dimensões práticas: Irina Pires, de 32 anos, divorciou-se em 2008 depois de anos de violência por parte do marido e após dois anos de casamento. "Ele tinha sido testemunha a vida toda, porque os pais eram e os avós também. Aos 19 anos e filha de pais separados, casei-me e deixei-me levar naquela conversa da família feliz, da mulher enquanto esposa ideal, discreta, escrava", conta. As agressões começaram logo na primeira semana de casamento, mas Irina Pires foi aconselhada a "aguentar" pelos anciãos da igreja (o equivalente a "padre" na Igreja Católica). "Quando os anciãos com quem estudava a bíblia iam lá a casa, viam as coisas partidas e ouviam-no assumir que me batia, diziam-me que tinha que me manter fiel e discreta para não dar mau nome a Jeová. Até me diziam que aquilo era Satanás a tentar desviar-me da verdade."

A violência escalou a um ponto a que os vizinhos intervieram e chamaram a polícia. Nesta altura, os anciãos preocuparam-se com a difamação que isso causaria na igreja se a vítima de violência doméstica fizesse queixa na polícia. Mesmo quando Irina Pires recusou-se a obrigar a filha a crescer num lar violento e pediu aos anciãos para testemunharem em seu favor, estes recusaram porque esta era "mundana", ou seja, estudou a bíblia, mas não aceitou ser baptizada – na perspectiva destes, não poderiam ir a um tribunal acusar um "irmão" de bater numa mundana.

Pires acrescenta que durante os anos que seguiu a religião, conheceu "muitas mulheres que levavam porrada e sofriam violência psicológica e continuavam porque eles as ensinavam que tinham de ser 'escravas fiéis e discretas'".

Associação de Testemunhas de Jeová recusa incentivo à violência

Pedro Candeias, ancião e porta-voz da organização no país, rejeita, em resposta ao diário, que a publicação incentive qualquer tipo de violência. "As Testemunhas de Jeová […] consideram repulsiva toda e qualquer forma de violência, incluindo a violência doméstica, seja na forma física, verbal ou psicológica", garantiu. "As publicações das Testemunhas de Jeová explicam a informação da Bíblia, no entanto, é da responsabilidade de cada pessoa tomar as suas próprias decisões".

A interpretação da referida mensagem é variada: outro ex-membro da organização defende que "a mensagem é subliminar mas as pessoas 'lá de dentro' percebem-na: uma mulher que se mantenha com um marido violento é digna de elogio porque pode salvá-lo", interpreta.

Por seu turno, uma advogada expulsa das TJ acusa a mensagem de ser "claríssima: deixem-se estar porque Deus odeia o divórcio e há esperança que o marido se torne Testemunha de Jeová mesmo que para isso tenham de passar anos a levar porrada".

Por outro lado, a socióloga Helena Vilaça, que estuda há vários anos a religião em Portugal, relativiza a situação, lembrando que "toda aquela interpretação não está distante da concepção que a Igreja Católica tem relativamente ao casamento", explica a investigadora da Universidade do Porto. "E as Testemunhas de Jeová até vão mais longe quando põem a hipótese de a mulher deixar o marido em situação de imoralidade sexual deixando-a livre para casar novamente."

A investigadora lembra que muitos padres católicos também não aconselham mulheres a divorciar-se e acrescenta que as TJ permitem o divórcio se houver "imoralidade sexual", como adultério.