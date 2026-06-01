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Portugal

Conselho Superior da Magistratura pede informações sobre queixa contra juiz Carlos Alexandre

Lusa 19:37
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Em causa estão comentários feitos no Facebook pelo juiz desembargador Carlos Alexandre em publicações de notícias sobre casos mediáticos.

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) vai pedir à Ordem dos Advogados mais informações sobre a queixa apresentada contra o juiz desembargador Carlos Alexandre para decidir se instaura processo disciplinar, foi anunciado esta segunda-feira

Ordem dos Advogados fez uma participação relativa ao juiz Carlos Alexandre
Ordem dos Advogados fez uma participação relativa ao juiz Carlos Alexandre Pedro Brutt Pacheco/Medialivre

Na sessão plenária desta segunda-feira do CSM, foi decidido "solicitar à Ordem dos Advogados a concretização dos factos que levaram à participação apresentada relativa ao juiz desembargador Carlos Alexandre, por considerar necessário dispor de elementos adicionais que permitam a sua adequada apreciação", informou o CSM numa nota enviada aos jornalistas.

De acordo com a SIC, que avançou a notícia, em causa estão comentários feitos no 'Facebook' pelo juiz desembargador Carlos Alexandre, que agora ocupa o cargo de presidente da Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde.

Segundo a estação de televisão, o juiz Carlos Alexandre terá feito comentários, através da sua conta de 'Facebook' em publicações de notícias sobre casos mediáticos, incluindo sobre o diagnóstico de Alzheimer do ex-banqueiro Ricardo Salgado, cuja instrução de um dos processos foi feita por si.

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