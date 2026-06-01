Conselho Superior da Magistratura pede informações sobre queixa contra juiz Carlos Alexandre

Em causa estão comentários feitos no Facebook pelo juiz desembargador Carlos Alexandre em publicações de notícias sobre casos mediáticos.
O Conselho Superior da Magistratura (CSM) vai pedir à Ordem dos Advogados mais informações sobre a queixa apresentada contra o juiz desembargador Carlos Alexandre para decidir se instaura processo disciplinar, foi anunciado esta segunda-feira
Ordem dos Advogados fez uma participação relativa ao juiz Carlos Alexandre Pedro Brutt Pacheco/Medialivre
Na sessão plenária desta segunda-feira do CSM, foi decidido "solicitar à Ordem dos Advogados a concretização dos factos que levaram à participação apresentada relativa ao juiz desembargador Carlos Alexandre, por considerar necessário dispor de elementos adicionais que permitam a sua adequada apreciação", informou o CSM numa nota enviada aos jornalistas.
De acordo com a SIC, que avançou a notícia, em causa estão comentários feitos no 'Facebook' pelo juiz desembargador Carlos Alexandre, que agora ocupa o cargo de presidente da Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde.
Segundo a estação de televisão, o juiz Carlos Alexandre terá feito comentários, através da sua conta de 'Facebook' em publicações de notícias sobre casos mediáticos, incluindo sobre o diagnóstico de Alzheimer do ex-banqueiro Ricardo Salgado, cuja instrução de um dos processos foi feita por si.