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Portugal

Indiscretos: Carlos Alexandre no Instagram e a nova ocupação de Rita Rato

SÁBADO
SÁBADO 19 de maio de 2026 às 23:00

E ainda o filete de Miguel Albuquerque e o lixo nas ruas em Benfica

Há dias, o MAI, Luís Neves, foi à TVI falar da detenção de polícias na esquadra do Rato, Lisboa. Colocado no Instagram da CNN Portugal, houve muitos comentários. Um foi de um tal de “carloslopesalexandre”, sem foto de perfil. Irónico, escreveu que o ex-diretor da PJ só sabia mesmo de pormenores do caso “pelas notícias”... Trata-se de Carlos Alexandre, o “superjuiz” que está agora a caçar fraudes no SNS. No Instagram, segue políticos (sobretudo do Chega e alguns do PSD), jornalistas de Justiça e páginas como o “Direita Autêntica”, Quanto a posts: nenhum. Está só a ver, e às vezes a comentar.

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