O Conselho de Redação da RTP deu parecer positivo à nova direção de informação da televisão pública, depois do Conselho de Administração ter indigitado António José Teixeira para o cargo de diretor de informação.

De acordo com o parecer, a que a Lusa teve hoje acesso, o Conselho de Redação (CR) deu parecer positivo à nomeação de António José Teixeira como diretor de informação, bem como os nomes indicados para diretores-adjuntos: Adília Godinho e Joana Garcia (com a informação diária e RTP3), Carlos Daniel (com os programas de informação não diários) e Hugo Gilberto (com a redação do Porto e o desporto).

O órgão deu ainda parecer positivo à nomeação de Luísa Bastos e Rui Romano como subdiretores de informação.

O CR deu ainda parecer favorável à destituição da equipa de direção de informação liderada por Maria Flor Pedroso.

A posição do CR já foi enviado à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), órgão que tem de dar parecer, vinculativo, à equipa nomeada pelo Conselho de Administração.

Em 19 de dezembro, a RTP tinha proposto a acumulação da direção de informação e de programas da RTP1 e RTP Internacional, na mesma pessoa, ou seja, José Fragoso (atual diretor de programas), mas a ERC opôs-se ao modelo apresentado, dando parecer negativo em 23 de dezembro.

António José Teixeira, que transita da equipa anterior, substitui, assim, Maria Flor Pedroso no cargo, depois da jornalista ter colocado o lugar à disposição na sequência do conflito que opôs a diretora e a equipa do "Sexta às 9", liderado por Sandra Felgueiras.