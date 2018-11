De acordo com a informação da família, o funeral será realizado na segunda-feira, pelas 11 horas, no cemitério de Carnaxide.

O corpo do general Loureiro dos Santos, que morreu hoje, aos 82 anos, vai estar em câmara ardente na capela da Academia Militar, em Lisboa, a partir das 15:00 de domingo, disse à agência Lusa fonte familiar.



De acordo com a informação da família, o funeral será realizado na segunda-feira, pelas 11:00, no cemitério de Carnaxide.



O general José Loureiro dos Santos, antigo ministro da Defesa Nacional e ex-chefe do Estado-Maior do Exército, morreu hoje em Lisboa, vítima de doença.



Nascido em Vilela do Douro, concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real, em 2 de Setembro de 1936, José Alberto Loureiro dos Santos foi ministro da Defesa Nacional entre 1978 e 1980 nos IV e V Governos Constitucionais, chefiados por Carlos Mota Pinto e Maria de Lourdes Pintasilgo, ambos executivos de iniciativa presidencial de Ramalho Eanes.



Militar do ramo de artilharia, Loureiro dos Santos foi vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, em 1977, e Chefe do Estado-Maior do Exército.