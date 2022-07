Seca pressiona Algarve. Pessoas 'podiam ir de férias para onde haja mais água'

Mais de metade do território de Portugal encontra-se em seca severa e até 15 de julho, vigora o estado de alerta devido ao risco de incêndio. Em Trás-os-Montes, onde cinco barragens se encontram em situação crítica, a autarquia de Carrazeda de Ansiães, Bragança, pondera cortar o abastecimento de água à noite. Já no Algarve, a barragem da Bravura tem apenas armazenada água a 13% da capacidade. A situação leva Afonso do Ó, especialista de Água na Associação Natureza Portugal (ANP) e World Wildlife Fund (WWF), a aconselhar "o que as pessoas não querem ouvir": "Podiam ir de férias para onde haja mais água".