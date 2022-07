Incêndios: Seis distritos de Portugal continental em alerta laranja

Seis distritos de Portugal continental vão estar em alerta laranja, o segundo mais elevado, a partir de sexta-feira devido ao risco elevado de incêndio florestal, anunciou hoje a Proteção Civil.







Viseu, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Santarém são os seis distritos, disse o comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, adiantando que os restantes 12 distritos estarão em alerta amarelo, o terceiro mais elevado.André Fernandes falava aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras.Por causa do risco acrescido de incêndios florestais, devido ao calor extremo, Portugal continental vai estar em estado de alerta entre as 00:00 de sexta-feira e as 23:59 de 15 de julho.Segundo a Proteção Civil, o alerta laranja corresponde a situação de perigo, com condições para a ocorrência de fenómenos invulgares que podem causar danos a pessoas e bens, colocando em causa a sua segurança.Durante este período, o dispositivo de combate a incêndios será reforçado com 535 bombeiros que estarão nas zonas com maior probabilidade de haver danos causados por ignições.André Fernandes referiu ainda que haverá maior vigilância e capacidade de intervenção por parte da GNR e de elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.O responsável pediu às pessoas para que tenham comportamentos adequados como evitar fazer fogueiras para que se possa ter "um nível de ignição o mais reduzido possível".A Proteção Civil advertiu que "a situação é complexa devido às elevadas temperaturas", mencionando que ao final da tarde de hoje quatro incêndios florestais estavam ativos em Sever do Vouga, Ourém, Carrazeda de Ansiães e Guarda, que mobilizavam 1.045 operacionais e vários meios aéreos.