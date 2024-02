Governo aprova €26,6 milhões para aumentar disponibilidade de água no Algarve

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma verba de 26,65 milhões de euros para a adoção de medidas de eficiência e de aumento da disponibilidade de água no Algarve, para responder à "situação de alerta" causada pela seca na região.







Lusa

Esta verba está inserida no conjunto de medidas de combate à seca previstas em duas resoluções que foram aprovadas hoje pelo Governo em Conselho de Ministros e que preveem também um montante de 200 milhões de euros para apoio excecional aos agricultores."A situação atual no Algarve obriga à aplicação de medidas e ações extraordinárias que promovam uma maior eficiência, poupança e racionalização das reservas de água (superficiais e subterrâneas)", justificaram os ministérios do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação, num comunicado conjunto.As resoluções aprovadas pelo Conselho de Ministros colocam o Algarve em "situação de alerta" por seca e fazem a "atribuição de apoios para medidas extraordinárias com uma dotação orçamental indicativa de 26,65 milhões de euros", referiu o Governo.Este valor inclui 12,4 milhões de euros para abastecimento público de água, 10 milhões de euros para o turismo, 350 mil euros para a agricultura e 2,9 milhões de euros para gestão, monitorização e fiscalização dos recursos hídricos, precisou."A dotação orçamental anterior respeita a investimentos relacionados com a captação do volume morto da barragem de Odelouca e do Arade, novas captações subterrâneas para abastecimento público, eficiência hídrica no setor do turismo e campanhas de sensibilização para a poupança de água", esclareceu.Entre as medidas aprovadas está "restringir o uso de água nos consumos urbanos e nos setores do turismo e da agricultura, de imediato", através da redução da pressão de água na rede de abastecimento público, da suspensão da utilização de água pública ou potável na rega de espaços verdes e jardins, nas fontes ornamentais, nos lagos artificiais, na lavagem de pavimentos, em logradouros e viaturas e na compactação de vias rodoviárias.Terá também de ser promovido o uso de água reutilizada e "a suspensão do fornecimento de água da rede pública através de contadores de usos de água que não geram águas residuais (vulgo 'contadores de rega')", indicou.O Governo determinou igualmente que seja feita uma "avaliação e, caso necessário, implementação de soluções complementares extraordinárias para transporte e disponibilização de água para abastecimento público", como o uso de unidades móveis de dessalinização ou o transporte de água por diversas vias.A revisão das tarifas de abastecimento de água em baixa, para utilizadores domésticos e não-domésticos, bem como para usos que não geram águas residuais, de acordo com as orientações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), está também incluída nas medidas aprovadas.Foram também fixadas "compensações financeiras, em 2024 e 2025, para as entidades gestoras dos aproveitamentos hidroagrícolas da região do Algarve, no montante de 2.242.000 euros", ainda segundo o comunicado.As resoluções abrangem também outras medidas para a agricultura, como a redução de 40%, face a 2023, no volume transferido da barragem do Funcho para a albufeira do Arade, de 50% no volume consumido no perímetro de rega do sotavento, ou a "suspensão da atribuição de novos títulos relativos a captações nas 22 massas de água subterrâneas (estado crítico)", exemplificou.