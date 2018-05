Quatro pessoas ficaram feridas com gravidade e 11 sofreram ferimentos ligeiros no acidente ocorrido hoje entre um autocarro de passageiros e uma autobetoneira.

Quatro pessoas ficaram feridas com gravidade e 11 sofreram ferimentos ligeiros no acidente ocorrido hoje entre um autocarro de passageiros e uma autobetoneira na Via do Infante, em Loulé (Algarve), indicou o INEM no local.



De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre os feridos ligeiros está uma criança de nove anos, tal como o condutor do autocarro, a última pessoa a ser desencarcerada do veículo.



Os feridos foram transportados para o hospital de Faro, capital de distrito.



Antes deste balanço feito no local, o INEM tinha indicação de que os 15 feridos -- de nacionalidade inglesa, segundo a GNR -- teriam apenas ferimentos ligeiros.



As operações de desencarceramento das vítimas terminaram pelas 10:30, altura em que foi retirada a última pessoa, o motorista do autocarro.



Segundo fonte do Hospital de Faro, nos Serviços de Urgência daquela Unidade Hospitalar deram entrada 14 feridos resultantes do acidente, sendo quatro politraumatizados, com fracturas expostas e traumatismos crânio-encefálicos ligeiros, num quadro de "situação clínica moderada", e dez feridos ligeiros (nove adultos e uma criança).



Segundo a fonte hospitalar, os feridos "estão todos estabilizados e orientados para as respetivas especialidades".



De acordo com o comandante do Destacamento de Trânsito de Faro da GNR, os feridos, com idades entre os 09 e os 67 anos, são todos de nacionalidade inglesa e encontravam-se em viagem da Praia da Rocha (Portimão) para o aeroporto de Faro.



O autocarro de passageiros, de matrícula espanhola, pertence à empresa Rusadir e tinha sido contratado para efetuar o transporte de turistas para o aeroporto.



Por seu turno, o comandante das operações de socorro, Irlandino Santos, disse aos jornalistas que os dois veículos estavam em circulação no mesmo sentido (Portimão/Faro) da autoestrada, tendo o pesado de passageiros embatido na traseira da autobetoneira.



O responsável acrescentou que as autoridades estão a investigar as causas do acidente, bem como "se os passageiros possuíam os cintos de segurança".



No socorro às vítimas estiveram envolvidos 93 operacionais da Proteção Civil, apoiados por 40 viaturas, numa operação considerada "rápida e eficiente" pelo comandante das operações de socorro.



O acidente ocorreu pouco antes das 08:00, na Via Infante de Sagres (Autoestrada 22), perto do Túnel do Areeiro, no concelho de Loulé, distrito de Faro, que, pelas 11:00, continuava cortada ao trânsito no sentido Loulé/Faro.