As obras de reabilitação da Ponte 25 de Abril vão implicar restrições de trânsito no próximo ano: de forma geral, haverá um corte total do trânsito em quatro noites (oito no total) em cada sentido.

A circulação será afectada nos dias 18 e 19 de Maio e 13 e 28 de Outubro com o fecho da faixa no sentido norte-sul. A no sentido sul-norte será fechada nos dias 11 e 12 de Maio e 12 e 19 de Outubro. As faixas estarão fechadas durante o período da meia-noite às oito e meia da manhã.

As informações foram prestadas por António Laranjo, presidente da Infraestruturas de Portugal, na audição de quarta-feira no Parlamento pela Comissão de Obras Públicas.

O presidente da IP admitiu também que estes cortes anunciados não serão suficientes para fazer todas a obras necessárias e por isso haverá sempre um condicionamento de tráfego na ponte com a supressão de uma faixa – a que registar menos intensidade de circulação.

Laranjo revelou ainda que as obra é uma "prioridade", mas não é "urgente", que a ponte está monitorizada e que a IP prevê que as obras de reabilitação terminem em 2020.

As obras necessárias para a Ponte 25 de Abril devem-se às fissuras detectadas na estrutura da construção e ao impacto da introdução do comboio, segundo António Laranjo. O presidente relembra também que as mesmas foram detectadas de forma gradual nos trabalhos de monitorização da ponte do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e o Instituto de Soldadura e Qualidade.