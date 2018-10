A antiga residência oficial do presidente da Câmara de Lisboa está disponível para alojamento local num site de reservas turísticas.

A Casa do Presidente da Villa, localizada na Estrada do Penedo, na Ajuda, em pleno parque florestal de Monsanto, está disponível para alojamento local num site de reservas turísticas, sendo que a licença de utilização é da empresa MCO II, que também gere outros espaços públicos em Lisboa. Ao Observador, fonte oficial da CML explica que o edifício deixou de ser residência oficial do presidente da Câmara Municipal de Lisboa em 2008, ano em que deixou de fazer parte do estatuto dos autarcas a existência de uma residência oficial.



De acordo com o site Booking, a antiga residência oficial do presidente da Câmara de Lisboa está disponível para alojamento desde Agosto deste ano. A mesma fonte da autarquia garante que a decisão de entregar à exploração por privados foi tomada após a moradia ficou sem qualquer utilidade.



A concessão do palacete à empresa MCO II realizou-se na sequência de um concurso público, explicou a CML, acrescentando que fez parte de um negócio mais abrangente, que inclui um total de 53 mil metros quadrados de terreno, em Monsanto. A autarquia garante que, antes do acordo, os edíficios abrangidos estavam em estado de abandono - e por isso estava previsto um investimento de quase 4 milhões de euros em obras e uma renda mensal de 2600 euros mais IVA.