CIP recua em conferência de Dia da Mulher: mete mulheres e muda nome

A Confederação Empresarial de Portugal preparou a conferência "As Mulheres e o Emprego: Um Tema do Homem", que visa discutir a falta de mulheres em cargos de chefia. "Num debate entre líderes masculinos, vamos discutir o que trava a ascensão de mais mulheres a cargos de gestão", lia-se na descrição do evento. Com um painel só de homens, não havia uma única voz feminina. Perante as críticas de machismo, a CIP recuou: com um novo nome, "Desta vez: Emprego um Tema de Homens e Mulheres", agora há seis homens e... três mulheres.





Fonte oficial da CIP confirmou àque se juntam ao painel a presidente da Comissão para a Igualdade de Género (CIG), Sandra Ribeiro, a vice-presidente da CIP e membro do Conselho de Administração da Sonae, Isabel Barros, e a CEO Luz Saúde, Isabel Vaz.Estas três mulheres estarão acompanhadas no painel por seis homens: o presidente da CIP, António Saraiva, o Presidente do CA da Fidelidade, Jorge Magalhães Correia, o presidente do CA da ANA, José Luís Arnaut, o presidente da comissão executiva da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, o presidente executivo do Grupo José de Mello, Salvador de Mello e CEO da Randstad, José Miguel Leonardo. A conferência tem a moderação da diretora do Diário de Notícias, Rosália Amorim.Nas redes sociais, a iniciativa fez richochete. Várias vozes uniram-se contra a versão inicial da conferência. Sobre a ausência feminina no painel, a investigadora Susana Peralta frisou ironicamente: "Perguntar a mulheres é que não. Coitadas, não percebem!" A ativista Paula Cosme Pinto escreveu: "Pessoas, se vão fazer um evento sobre a invisibilidade feminina em altos cargos, dar-lhes visibilidade, dar-lhes voz ativa e mostrarem-se dispostos a realmente ouvir o que as mulheres têm a dizer sobre o tema talvez seja essencial, diria eu. Retirar às mulheres o lugar de fala quando se faz uma conferência sobre elas é realmente triste e sintomático do umbiguismo masculino que nos traz aos dias de hoje."