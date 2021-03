Presidente da Câmara de Coimbra rejeita acusações nas adjudicações de ex-vereador

O presidente da Câmara de Coimbra rejeitou esta quinta-feira as acusações de que tinha conhecimento das alegadas adjudicações feitas pelo vereador Jorge Alves, que renunciou ao cargo, nos Transportes Urbanos de Coimbra a uma empresa detida pelo seu filho.





Manuel Machado repudiou, em comunicado enviado à agência Lusa, "as calúnias difamatórias e torpes que determinados atores políticos têm propalado"."Atacando-me de forma injusta e infundadamente, a mim e aos vereadores com competências delegadas, que, reitero, têm desempenhado as suas funções com competência, honestidade e idoneidade", lê-se na mesma nota.O movimento Somos Coimbra considerou hoje que o presidente e vice-presidente da câmara sabiam das alegadas adjudicações feitas e que "a STRA SA estava a trabalhar para os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) e que era liderada pelo filho e pelo sobrinho do ex-vereador Jorge Alves".Face as estas afirmações, o autarca socialista disse que se "reserva, desde já, no direito de demandar os respetivos autores, no foro próprio, e em tempo útil".No comunicado, Manuel Machado salienta que, "tendo em vista o apuramento da verdade e na sequência de um processo interno de averiguações com o objetivo de identificar eventuais irregularidades imputadas ao ex-vereador Jorge Alves, enquanto presidente do Conselho de Administração dos SMTUC", o município comunicou, "oportuna e documentadamente", os factos ao Ministério Público na segunda-feira.O presidente da autarquia acrescenta ainda que "manifestou a total disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos"."A respeito de tal factualidade e dos seus intervenientes, as declarações e esclarecimentos serão dados, única e exclusivamente, para todos os devidos e legais efeitos, perante o Ministério Público, como é habitual e saudável no Estado de Direito democrático", sublinha.Para o Somos Coimbra, que detém dois vereadores no executivo municipal, os mais altos responsáveis pelo município (presidente e vice-presidente) "não podem invocar ignorância do conflito de interesses no valor de mais de 200 mil euros que levou à demissão de Jorge Alves" no sábado, invocando razões pessoais e de saúde."O presidente e o vice-presidente da autarquia devem aos conimbricenses rápidas e claras explicações sobre a sua participação nestas matérias", sublinha a nota do movimento liderado pelo ex-bastonário da Ordem dos Médicos José Manuel Silva, que acusa os vereadores Regina Bento (PS) e Francisco Queirós (PCP) de aprovarem os contratos em causa, "sendo diretamente corresponsáveis".Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República disse à agência Lusa que foi aberto um inquérito para averiguar as alegadas adjudicações feitas pelo então vereador Jorge Alves, que "corre termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] Regional de Coimbra".A oposição exigiu esclarecimentos relativamente à demissão do vereador, apontando para alegadas adjudicações nos SMTUC, por ajuste direto, a uma empresa do filho e sobrinho, superiores a 200 mil euros, quando Jorge Alves era membro do conselho de administração, que integrou como vogal desde 2013 e que presidiu desde o final de 2017.O executivo da Câmara Municipal de Coimbra, liderado pelo socialista Manuel Machado, é constituído por 11 eleitos.Cinco elementos são do PS, três foram eleitos no âmbito da coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT (sendo que um passou a independente), dois pelo Movimento Somos Coimbra e um pela CDU (Francisco Queirós, membro da administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra e único vereador não PS com pelouros atribuídos).