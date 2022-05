Cibercrime regista tendência crescente nos últimos anos em Portugal

Centro Nacional de Cibercrime diz que aumentos estão relacionados com a sofisticação da atividade criminal, com trabalho remoto e "oportunismo" que a exposição ao digital proporciona.

Este ano já foram várias as empresas alvo de ataques informáticos e que, de um momento para o outro, ficaram impedidas de manter o seu funcionamento normal. O Hospital Garcial de Orta e o hospital de Santiago do Cacém foram as mais recentes vítimas, mas também a CUF, o hospital de Ponta Delgada e os laboratórios Germano de Sousa não escaparam aos ciberataques no setor da saúde.