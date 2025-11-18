Sábado – Pense por si

Portugal

Indiscretos: Pedro Passos Coelho tem mel

23:00

A atração da tomada de posse do novo executivo da câmara de Lisboa

O antigo primeiro-ministro tinha lugar reservado na tomada de posse do novo executivo da câmara de Lisboa, mas ficou na retaguarda, de pé, discreto. Mas bastou Carlos Moedas ter falado nele no discurso para todas as cabeças andarem à sua procura. Até as câmara de televisão mudaram de sítio para o apanhar. À saída, parecia o beija-mão ao Papa.

