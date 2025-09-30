Sábado – Pense por si

Portugal

Chega e PSD chegam a acordo para aprovar lei dos estrangeiros

Luana Augusto
Luana Augusto 10:11
As mais lidas

Partidos reuniram-se durante a madrugada para chegar a um entendimento, avança a SIC Notícias.

O PSD e o Chega terão chegado a um "entendimento geral" para permitir que a nova versão da lei dos estrangeiros seja aprovada, avançou a SIC Notícias. Segundo o canal, os partidos estiveram reunidos durante a madrugada.

JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

A notícia surge num momento em que os deputados da Assembleia da República discutem e da lei dos estrangeiros, cuja primeira versão foi chumbada pelo Tribunal Constitucional.

Anteriormente, André Ventura já havia referido que o seu partido só iria aprovar esta nova versão caso houvesse a inscrição de uma norma que obrigaria os imigrantes a descontar cinco anos para a Segurança Social antes de poderem receber apoios sociais. Já na segunda-feira, apesar de Luís Montenegro ter considerado que havia condições para continuar "a dialogar com todos" os partidos, o presidente do PSD adiantou que ainda não havia condições para a aprovação desta nova versão.

“No momento em que estamos agora, não temos ainda as condições de garantir uma aprovação da lei dos estrangeiros", disse o primeiro-ministro.

Em atualização

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Crime lei e justiça Partido Social Democrata
Investigação
Opinião Ver mais
Miguel Costa Matos
Miguel Costa Matos
Por nossas mãos

O valor da nossa força

Não é por acaso que vemos nos partidos de extrema-direita uma relação direta entre o sucesso político e foco de mensagem. Essa é uma competência importante num político e num partido mas uma cada vez mais rara no mundo das redes sociais.

Paulo Lona
Paulo Lona

A independência da justiça brasileira sob ataque

Os sistemas de justiça independentes, pilares essenciais da democracia, enfrentam hoje estratégias concertadas de descredibilização e intimidação: magistrados visados nas redes sociais, campanhas de difamação patrocinadas, ameaças físicas e mesmo retaliações internacionais.

Menu shortcuts

Chega e PSD chegam a acordo para aprovar lei dos estrangeiros