Chega e PSD chegam a acordo para aprovar lei dos estrangeiros

Partidos reuniram-se durante a madrugada para chegar a um entendimento, avança a SIC Notícias.

O PSD e o Chega terão chegado a um "entendimento geral" para permitir que a nova versão da lei dos estrangeiros seja aprovada, avançou a SIC Notícias. Segundo o canal, os partidos estiveram reunidos durante a madrugada.



JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

A notícia surge num momento em que os deputados da Assembleia da República discutem e votam esta terça-feira a nova proposta da lei dos estrangeiros, cuja primeira versão foi chumbada pelo Tribunal Constitucional.

Anteriormente, André Ventura já havia referido que o seu partido só iria aprovar esta nova versão caso houvesse a inscrição de uma norma que obrigaria os imigrantes a descontar cinco anos para a Segurança Social antes de poderem receber apoios sociais. Já na segunda-feira, apesar de Luís Montenegro ter considerado que havia condições para continuar "a dialogar com todos" os partidos, o presidente do PSD adiantou que ainda não havia condições para a aprovação desta nova versão.

“No momento em que estamos agora, não temos ainda as condições de garantir uma aprovação da lei dos estrangeiros", disse o primeiro-ministro.

