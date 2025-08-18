António Cachaço é a nova escolha do Chega para a Câmara de Setúbal

Lina Lopes anunciou esta segunda-feira nas redes sociais que decidiu retirar a candidatura ao município de Setúbal face a uma "campanha difamatória e às tentativas de chantagem" de que diz ter sido alvo.

António Cachaço será o candidato do Chega à Câmara de Setúbal, substituindo Lina Lopes, que esta segunda-feira retirou a candidatura às autárquicas de outubro devido ao que diz ser uma "campanha difamatória e tentativas de chantagem", revelou o partido.



António Cachaço substitui Lina Lopes como candidato do Chega em Setúbal DR

O nome do novo candidato do Chega, que até agora figurava como número dois nas listas do partido, foi avançado à agência Lusa pelo presidente da comissão politica distrital de Setúbal do Chega, Nuno Gabriel.

Lina Lopes anunciou esta segunda-feira nas redes sociais que decidiu retirar a candidatura ao município de Setúbal face a uma "campanha difamatória e às tentativas de chantagem" de que diz ter sido alvo "nos últimos dias", mas que não concretiza na publicação.

"Esta decisão não decorre de qualquer reconhecimento das falsas acusações que me são dirigidas --- as quais rejeito categoricamente ---, mas sim da necessidade de me poder defender com total liberdade e serenidade, sem permitir que ataques pessoais continuem a ser instrumentalizados para atingir o partido que me apoia e os seus militantes", justificou.

Lina Lopes, antiga deputada à Assembleia da República eleita pelo PSD, acrescentou que vai concentrar-se na defesa do seu "bom nome e honra pessoal, confiando que a Justiça apurará rapidamente os factos e punirá quem, de forma criminosa, tenta destruir pessoas e descredibilizar instituições democráticas".

Em janeiro, a antiga deputada social-democrata desfiliou-se do PSD para ser candidata à Câmara Municipal de Setúbal, como independente apoiada pelo Chega.

A Lusa tentou obter mais esclarecimentos junto de Lina Lopes, mas a até agora candidata do Chega à Câmara de Setúbal disse nada ter a acrescentar ao comunicado que divulgou e que irá apresentar queixa à justiça.

Questionado pela Lusa sobre este caso, o presidente da comissão politica distrital de Setúbal do Chega disse que, "não querendo substitui-se aos órgãos nacionais do partido, a quem compete as escolhas," entende que "juízos à parte, compete à Justiça o que é de Justiça, mas que o Chega nunca dará apoio a um candidato sobre quem possa haver indícios de ilegalidades ou irregularidades".

Relativamente à decisão de Lígia Lopes retirar a candidatura, Nuno Gabriel considerou que foi um ato nobre.

Já foram anunciados como candidatos à Câmara de Setúbal Daniela Rodrigues (BE), Maria de Dores Meira (independente e apoiada pelos PSD), Flávio Lança (IL), Fernando José (PS), André Dias (Livre), além do atual presidente do município, André Martins (CDU, coligação PCP/PEV).

A CDU, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa, dado que tem apenas cinco dos 11 eleitos do executivo camarário. O PS tem quatro eleitos e o PSD dois.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.