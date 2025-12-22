Sábado – Pense por si

22 de dezembro de 2025 às 18:16

Chega analisa hipótese de recurso sobre retirada de cartazes sobre ciganos

André Ventura disse que vai reunir com o partido e com a equipa jurídica “para analisar os efeitos da decisão e os prazos”.

