Marcelo promulga diploma de simplificação orçamental

O Presidente da República promulgou o diploma que "estabelece um conjunto de normas relativas à gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos do Estado".

O Presidente da República promulgou esta terça-feira um diploma do Governo que concentra várias matérias que costumavam estar no Orçamento do Estado, que o executivo apelidou de "cavaleiros orçamentais", tendo em vista a simplificação do documento.



Marcelo Rebelo de Sousa DR

Numa nota publicada esta terça-feira na página da Presidência, lê-se que o "passo dado pelo Orçamento do Estado no sentido da simplificação e supressão de disposições que, tradicionalmente, consagravam regimes para determinadas áreas ou matérias específicas, explica, largamente, o presente diploma".

Este diploma "cobre domínios muito diversos, constituindo como que um desdobramento da Lei do Orçamento, destinado a entrar em vigor ao mesmo tempo daquele, a 01 de janeiro de 2026".

"Tendo em atenção essa urgência e o facto de não se afigurar haver nenhuma violação da competência exclusiva ou reservada da Assembleia da República, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que estabelece um conjunto de normas relativas à gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos do Estado, de forma a garantir a simplificação do processo orçamental", conclui a nota do Presidente.

Este decreto-lei foi aprovado em Conselho de Ministros a 05 de novembro, concretizando "um conjunto de normas relativas à gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos da Administração Pública, com o objetivo de simplificar e clarificar o processo orçamental", segundo o comunicado da reunião desse dia.

"O diploma concentra num regime autónomo matérias que, até agora, eram incluídas nas sucessivas leis do Orçamento do Estado", os chamados cavaleiros orçamentais, de acordo com o Governo.