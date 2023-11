Chega expulso de faculdade. Rita Matias quer apresentar queixa-crime

Esta quinta-feira, 16, um grupo de militantes do Chega - incluindo a deputada Rita Matias - foi expulso da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa (UNL).







Tópicos chega faculdade fcsh ativistas clima

A deputada do Chega disse ao Diário de Notícias que vai apresentar queixa-crime por agressões, algo não confirmado pelos testemunhos recolhidos pela imprensa no local.De acordo com o jornal Público , o Chega estava a distribuir panfletos contra o ativismo climático que satirizavam o movimento e uma ativista do Climáximo. A ação desta quinta-feira ocorreu numa semana em que o movimento Greve Climática Estudantil (GCE) avançou com iniciativas em várias faculdades que acabaram com a detenção de ativistas na FCSH-UNL e na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.Quando o Chega estava a distribuir panfletos, os ativistas exigiram a sua retirada. A pedido de Rita Matias, a PSP entrou no recinto da faculdade para identificar ativistas, acusando-os de provocar "empurrões, pontapés, cuspidelas", o que os ativistas negam, acusando por sua vez elementos do Chega de ter feito comentários xenófobos.