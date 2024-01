Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A eleição para os órgãos nacionais vai decorrer durante a manhã deste domingo, o último dos três dias da convenção que decorre em Viana do Castelo.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

André Ventura mantém direção do partido sem alterações

O presidente do Chega, André Ventura, propôs à 6.ª Convenção reconduzir todos os membros da atual Direção Nacional, não fazendo qualquer alteração na lista que apresentou aos delegados.







ESTELA SILVA/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com a lista de candidatos à direção apresentada por André Ventura, divulgada na noite de sábado, voltam a ser candidatos a vice-presidente Marta Trindade, António Tânger Correa e o deputado Pedro Frazão.O líder do Chega mantém também como adjuntos o líder parlamentar, Pedro Pinto, os deputados Rui Paulo Sousa, Rita Matias e Diogo Pacheco de Amorim, além de Ricardo Regalla e Patrícia Carvalho.A eleição para os órgãos nacionais vai decorrer durante a manhã deste domingo, o último dos três dias da convenção que decorre em Viana do Castelo.