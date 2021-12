Defesa de Boaventura compara o caso com do ex-ministro Manuel Pinho

Os advogados do empresário César Boaventura pediram, esta segunda-feira à tarde, que o mesmo seja libertado da prisão onde se encontra e conduzido a casa para cumprir aí a medida de coação que lhe foi aplicada. Num requerimento a que a SÁBADO teve acesso, a sua situação é comparada à do ex-ministro Manuel Pinho a quem o tribunal permitiu que fosse para casa antes de instalado o sistema de pulseira eletrónica.



Foi decretada a César Boaventura, na quinta-feira à noite, a prisão domiciliária como medida de coação, no processo Malapata. No entanto, no dia seguinte, o tribunal decretou que o arguido devia aguardar em prisão preventiva a colocação do sistema eletrónico em casa para que possa cumprir a prisão domiciliária. O que é feito através da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), que ainda não terá recebido o pedido do tribunal, apesar de ter estado prevista para esta segunda-feira a saída do empresário de jogadores de futebol para casa.



A equipa de advogados de Boaventura considera não existirem fundamentos para que este se mantenha em prisão preventiva. Recordando que "noutras situações" foi decretada a prisão domiciliária, "como acontece no processo em que é arguido o ex-ministro Manuel Pinho", em que este "foi imediatamente encaminhado para a habitação para dar cumprimento à mesma, determinando-se, como se impõe, que até à instalação do dispositivo eletrónico, aquele arguido esteja sob vigilância dos elementos de órgão de polícia criminal".