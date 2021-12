Benfica pagou 200 mil euros a “testa de ferro” de César Boaventura

Até ao momento", referiu a procuradora Cristina Pires no despacho que ordenou as buscas da passada semana ao Benfica e ao Sporting, a investigação da Operação Malapata "desconhece o grau de envolvimento dos clubes e sociedades" no esquema de fuga aos impostos e branqueamento de capitais "liderado pelo suspeito César Boaventura", que ficou em prisão domiciliária. As tais buscas, porém, terão servido para aclarar algumas das suspeitas, sobretudo se os clubes foram ou não coniventes com o esquema montado pelo empresário de jogadores.



Um dos casos que poderá levar a investigação a concentrar-se na relação entre César Boaventura e o Benfica é a contratação do jogador Jeremy Sarmiento, que chegou à Luz em outubro de 2018, contratado ao Charlton de Inglaterra. Em declarações feitas ao site do curso de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma, em outubro de 2020, Boaventura assumiu ter "ajudado" o Benfica a contratar "quatro nomes sonantes", entre os quais estava Jeremy Sarmiento.



De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, no negócio de Jeremy Sarmiento, um jovem avaliado, à época, em cerca de sete milhões de euros, o Benfica pagou 200 mil euros de comissão.