Subdiretora do Fisco quer saber quem é que o MP anda a investigar

Uma “instrução de serviço” da subdiretora-geral dos impostos exige informação sobre os processos com o Ministério Público e cria mais burocracia para a constituição de equipas mistas com a Polícia Judiciária.

O que deveria ser um procedimento simples e expedito, foi transformado pela subdiretora-geral da Autoridade Tributária (AT) e Aduaneira num edifício burocrático e a suscitar dúvidas quanto ao sigilo das investigações.



Numa recente "instrução de serviço" interna, Ana Paula Neto fez saber que a constituição de equipas mistas com a Polícia Judiciária (PJ) e o apoio ao Ministério Público (MP) dos técnicos das Finanças, como peritos, estão dependentes de uma série de critérios, entre os quais a descrição dos "indícios concretos" de crimes tributários em causa.



Este último ponto, presente na "instrução de serviço" 50.006/2021, a que a SÁBADO teve acesso, está a suscitar muita controvérsia interna. "Ao exigir que a direção da AT seja informada dos indícios concretos, a instrução obriga a que sejam comunicados os factos que podem estar sob segredo de justiça e o próprio Ministério Público não pretenda que a informação se dissemine", disse à SÁBADO fonte da AT.