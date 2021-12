César Boaventura: 'Luís Filipe Vieira disse-me: 'Não vás para o futebol, é só vigaristas''

O empresário de futebolistas foi detido por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento num esquema que terá movimentado 70 milhões de euros. Em 2019, numa altura em que era acusado de aliciar jogadores para perderem contra o Benfica, deu uma entrevista à SÁBADO. Contou como conheceu o presidente das águias, falou das guerras com o FC Porto e revelou que tinha grande sucesso no imobiliário: "Se não fosse a crise, hoje estava milionário".

César Boaventura foi detido na quarta-feira, dia 15 de dezembro, pela Polícia Judiciária, no âmbito da Operação Malapata, estando em causa a eventual prática de crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento. As autoridades visam desmantelar um esquema de branqueamento de capitais que terá movimentado cerca de 70 milhões de euros em transferências de jogadores, sendo Boaventura o principal arguido neste processo, que envolveu buscas às SAD de Benfica e Sporting.

O empresário, de 41 anos, que foi ouvido esta quinta-feira, dia 16, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, é acusado de ter lucrado indevidamente de 1,5 milhões de euros. César Boaventura, que alegadamente não entrega qualquer tipo de declaração de rendimentos ao Fisco há uma década, esteve envolvido em várias transferências, casos de Vlachodimos, Waldschmidt, Lisandro López, Florentino, Gedson Fernandes, Nuno Tavares, Gabigol ou Facundo Ferreyra (todos no Benfica) e ainda Tiago Augusto (que agora está nos sub-19 do Sporting, oriundo dos ingleses do Fulham, mas que César Boaventura representou na formação das águias).

Em abril de 2019, César Boaventura falou à SÁBADO durante 85 minutos, num hotel de Lisboa, tendo contado a história da sua vida, que começou pela compra de terrenos para hipermercados e pelo imobiliário, seguindo-se os bares de dança do ventre e sapatarias. Revelou ainda como conheceu Luís Filipe Vieira, na altura dirigente do Benfica, de quem se iria tornar amigo – e não fugiu às muitas polémicas a si associadas, desde a acusação de ter aliciado jogadores para favorecerem o Benfica às guerras com o FC Porto. E até deixou um aviso sobre o empresário Pedro Pinho, na altura um ilustre desconhecido: "Ele manda no FC Porto, manda tanto como o presidente Pinto da Costa, ou como o [Adelino] Caldeira, mas certamente vão ter novidades desse Pedro Pinho no futuro através das polícias"