César entende como natural que haja um "acréscimo da tensão política e do debate político" em 2019, por causa do calendário eleitoral, mas espera que isso não impeça os partidos de se entenderem.

Ontem, no jantar de Natal do grupo parlamentar, António Costa puxou a brasa à esquerda em matéria de Saúde, frisando a importância de o Serviço Nacional de Saúde ser assegurado em primeiro lugar pelo Estado. Mas Marcelo Rebelo de Sousa já avisou para a importância de conseguir um acordo entre PS e PSD nesta matéria e os socialistas ouviram esse repto do Presidente da República.

Com uma petição de cidadãos para a revisão da lei de Bases agendada para nove de Janeiro, Rui Rio anunciou ontem no jantar de Natal do PSD que os sociais-democratas vão apresentar uma proposta própria para juntar às que já existem do Governo, do BE e do PCP.

Com tantas propostas, pode ser complicado chegar ao Verão com uma nova lei de Bases da Saúde, sendo que depois disso arranca em pleno o clima de campanha eleitoral para as legislativas de Outubro.

O debate sobre uma lei de Bases para a Habitação será, contudo, ainda mais cedo. A proposta apresentada pelo PS, da autoria da deputada Helena Roseta, tem discussão marcada já para 3 de Janeiro.

Janeiro é também o mês em que o PS deverá começar a apresentar propostas de alteração às leis laborais acordadas pelo Governo em concertação social.

César não abriu muito o jogo, apesar de garantir que o PS já está preparado para apresentar as suas propostas "de melhoria" e, ainda que ontem Costa tenha revelado alguma pressa nesta matéria durante o jantar de Natal, o líder parlamentar do PS apontou o "final do primeiro trimestre" como o momento em que espera ver concluída a aprovação destas leis.

O que Carlos César considera "fundamental" é que "esses diplomas sejam aprovados com alterações que os melhorem". Ou seja, não tal e qual como saíram da concertação social, como preferiria o ministro que os negociou, Vieira da Silva.