Três professores do Politécnico do Porto suspensos por queixas de assédio

Três professores do Instituto Politécnico do Porto foram suspensos preventivamente durante três meses devido a acusações de assédio feitas por várias alunas.





Tópicos politecnico porto suspensos professores assedio

Entre eles, encontra-se um pró-presidente do Politécnico. Dois dos visados foram denunciados por assédio sexual e o terceiro, por assédio moral.De acordo com o jornal Público , foram abertos processos disciplinares contra os mesmos. As denúncias partiram do Provedor do Estudante, após terem sido recebidas queixas pelo Núcleo Contra o Assédio da Escola Superior de Educação.