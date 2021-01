Centro Hospitalar de Leiria mantém suspensão da entrada de visitas

O Centro Hospitalar de Leiria anunciou hoje que vai manter a suspensão de entrada de visitas ou de acompanhantes nos internamentos das suas unidades, devido ao crescimento epidemiológico da covid-19.

O conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) entende que é "necessário manter as medidas de restrição, contenção e de prevenção do novo coronavírus dentro da instituição", refere uma nota de imprensa.

Assim nas três unidades que integram o CHL -- Hospital de Santo André, em Leiria, Hospital Distrital de Pombal e Hospital Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça -- vai ser prorrogada a suspensão da entrada do acompanhante, cuidador ou visitas até 10 de fevereiro nos serviços de internamento e em Áreas Dedicadas Covid-19.

A decisão, tomada na última reunião do conselho de administração, na quarta-feira, permite algumas exceções, nomeadamente no Serviço de Pediatria, no qual é permitida a entrada de um acompanhante, no horário em vigor (24/24h).

Este acompanhante deve realizar teste ao SARS-CoV-2 e permanecer durante todo o período de internamento no hospital.

Também na Urgência de Pediatria é permitida apenas a entrada de um acompanhante.

Já na Unidade de Cuidados Especiais Neonatais e Pediátricos (UCEP) é admitida a visita do pai para a Torre Poente, entre as 19:00 e as 20:00, às terças e quintas-feiras.

Segundo a nota do CHL, no Serviço de Urgência Ginecológica/Obstétrica pode entrar um acompanhante, se a equipa clínica assim o entender, para estar ao lado da grávida, sem possibilidade de troca.

"Encontrando-se o grau de risco em constante avaliação pelas entidades competentes da área governativa da saúde, as medidas agora enunciadas serão monitorizadas e divulgada a sua atualização ou reposição", refere ainda o conselho de administração, citado na nota.

No domingo foi conhecido um novo surto no serviço de Medicina do Hospital de Pombal, o que obrigou à transferência de 14 utentes para o Hospital de Santo André, em Leiria, devido a infeção pelo novo coronavírus.

Na última atualização do número de infetados, o CHL revelou à Lusa que, até quarta-feira, tinham testado positivo 18 profissionais e 15 doentes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.899.936 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.590 pessoas dos 466.709 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.