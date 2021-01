O Presidente da República admite a possibilidade de abrir uma excessão no sistema de votação para que o mesmo possa vir a ser exercido nos lares para evitar a deslocação de idosos às urnas de voto no dia 24 de janeiro.Marcelo Rebelo de Sousa admitiu, em entrevista à TSF , a possibilidade de que no próximo decreto o conceito de isolamento profilático seja ampliado de forma a permitir que os idosos possam votar nos lares. O objetivo é reduzir ao máximo a possível exposição à covid-19 durante o processo eleitoral."Estou a envidar esforços para ver se é possível avançar para um alargamento do conceito de isolamento profilático para cobrir aquilo que no fundo é um isolamento profilático específico, embora prolongado, daqueles que estão dentro dos lares", explicou Marcelo Rebelo de Sousa.A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 323 surtos ativos de covid-19, dos quais 121 estão identificados em estruturas residenciais para idosos, com um total de 3.133 casos confirmados, revelou esta sexta-feira a Administração Regional de Saúde.A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) está a incentivar os idosos a sair dos lares votar nas próximas presidenciais, desde que se garanta que não têm qualquer comportamento de risco, avançou esta sexta-feira o jornal Público