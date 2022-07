Centenas de bombeiros combatem fogos em Ourém e Guarda

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Cerca das 22 horas de quinta-feira, dois incêndios mobilizavam centenas de bombeiros em Portugal Continental. Em Ourém, 383 operacionais auxiliados por 107 veículos combatem as chamas desde cerca das 16 horas. Às 20:30 o incêndio tinha uma frente, "com bastante intensidade", sendo que em alguns locais "com fogo de copa e projeções a 500 a 600 metros", referiu uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.







MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA

"Os danos registados até às 20:00 são uma habitação em Abades e o anexo junto a uma escola", adiantou a fonte do CDOS, explicando não ser ainda possível precisar que tipo de danos.O outro incêndio lavra na Guarda, sendo combatido por 365 bombeiros e 112 veículos. O fogo passou para o concelho vizinho de Belmonte, em Castelo Branco.Devido ao fogo, o trânsito na autoestrada A23 (Guarda/Torres Novas), que foi inicialmente cortado nos dois sentidos entre os nós de Benespera e de Belmonte, foi posteriormente interditado entre os nós de Caria (Belmonte) e Benespera (Guarda). A circulação rodoviária efetua-se pela Estrada Nacional 18.Já o incêndio em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, está em resolução. O presidente da Câmara de Sever do Vouga, Pedro Lobo, disse à Lusa que o fogo que teve início no lugar da Frágua, na freguesia de Talhadas, "evoluiu rapidamente e propagou-se ao concelho de Águeda".