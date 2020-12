Francisco Rodrigues dos Santos começou o Conselho Nacional do CDS a afirmar que está "rigorosamente a cumprir" o que prometeu ao partido: não tomar posição sobre presidenciais sem ouvir os órgãos próprios e só depois de o candidato que os centristas apoiaram em 2015 assumir a recandidatura. Mas essa não é uma posição unânime no partido. E João Almeida e Adolfo Mesquita Nunes deram voz aos que não estão tão certos de que Marcelo Rebelo de Sousa seja, como disse Rodrigues dos Santos, "a escolha certa".

Para João Almeida, Marcelo "foi o homem da geringonça, não foi o homem da AD" de que falou Francisco Rodrigues dos Santos na intervenção inicial. "É uma figura central de um pântano que se instalou na vida pública portuguesa", defendeu o deputado, que entende que o partido está agora, a menos de dois meses das eleições, numa "posição de corda ao pescoço".

"Somos o único partido que não tem uma candidatura da sua área", vincou João Almeida. "Fizemos tudo para que hoje estivéssemos a discutir uma opção e não uma condenação?", perguntou Almeida, que, por ser "institucionalista" entende a resignação e não votará contra o apoio a Marcelo. "Como não temos opção, percebo que o partido se resigne", concluiu.

Adolfo Mesquita Nunes acabou, contudo, por dar – pelo menos em parte – resposta à questão sobre a ausência de um candidato próprio. Mesquita Nunes revelou que o seu nome foi avançado por personalidades do PSD, do CDS, da IL e da sociedade civil, mas a forma como foi recebido pela direção do seu próprio partido fê-lo entender que não tinha condições para avançar.

"Não houve candidato porque a direção fez saber em on e em off que a minha candidatura não era aceitável", disse Adolfo, garantindo que nunca avançaria sem sentir que havia condições políticas para isso. "Não me passa pela cabeça anunciar uma candidatura presidencial contra a direção do meu partido".

Para Adolfo Mesquita Nunes, o maior erro neste processo não foi, contudo, não ter apresentado uma candidatura. "O erro foi o CDS ficar a meio caminho". Ou seja, nem construir uma alternativa e introduzir-se na maioria presidencial nem liderar uma candidatura de direita para fazer crescer o partido e ocupar espaço num momento de transição política.

Mesquita Nunes lembrou mesmo todas as críticas feitas pela direção do CDS a Marcelo Rebelo de Sousa, sem que isso desse lugar a encontrar uma alternativa.

Agora, Adolfo diz que é tempo de não repetir o erro nas autárquicas, ficando demasiado condicionado pelos timings do PSD, sem apresentar candidatos próprios com tempo. "Esta circunstância de ficar sem opção não pode acontecer nas autárquicas", defendeu.



A defesa de Marcelo por Chicão

Francisco Rodrigues dos Santos tinha começado por deixar claro que não dar indicação de voto não era opção. "Um partido com a relevância histórica do CDS não pode não tomar posição nas presidenciais", argumentou, recuperando as eleições de 1996 e o que considerou ter sido "o erro" de não apoiar Cavaco Silva, quando esse era o candidato que representava o espaço de centro direita.



Para o líder do CDS, é preciso "ter em conta o sentimento que grassa no centro direita" porque é no espaço que apoia Marcelo que "se encontra a esmagadora maioria do eleitorado do CDS". Mas mais: não pode sair do partido a ideia de que é indiferente votar em André Ventura.



"Para o eleitorado do CDS não pode ser indiferente votar em Marcelo ou nos candidatos que procuram um espaço de afirmação", defendeu, invocando as posições de todos os ex presidentes do CDS, que já manifestaram apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, para demonstrar como o candidato consegue unir centristas com personalidades e linhas diferentes.



"Devemos saber interpretar estes sinais", disse, considerando que Marcelo "é a melhor pessoa para unir não só este espaço político, mas para unir todo o país" e que essa é "a única candidatura está claramente acima de qualquer interesse partidário".

De resto, o líder centrista recordou Marcelo como o homem da AD, definindo-o como capaz de fazer a ponte entre PSD e CDS, numa altura em que o ciclo político pode estar a mudar e será preciso federar o espaço à direita para uma alternativa de Governo.

Só depois, Francisco Rodrigues dos Santos traçou um perfil do candidato, destacando os "valores que o aproximam do CDS", como a crença na democracia liberal, nos valores personalistas ou o catolicismo.



"Nas questões essenciais não só é previsível, como é uma pessoa digna de confiança", afirmou Rodrigues dos Santos, sublinhando o "profundo respeito pelas regras democráticas" por Marcelo, numa altura em que estes são postos em causa", e a forma como "conseguiu acabar com o mito de que a sensibilidade social é exclusivo da esquerda".



Francisco Rodrigues dos Santos recordou ainda os vetos presidenciais que "foram particularmente aplaudidos pelo CDS", em questões como a mudança de género, a lei da nacionalidade, as alterações à lei de financiamento dos partidos, a redução dos debates sobre a Europa e as alterações à lei da contratação pública.



Para o fim, deixou as recentes declarações de Rebelo de Sousa sobre o caso de Camarate, que vitimou Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, com o Presidente a assumir a convicção pessoal de que se tratou de um atentado, seguindo a tese das conclusões das comissões parlamentares de inquérito na Assembleia da República, mas não da Justiça (que conclui não haver crime). Para o líder do CDS, foi "reconfortante ver reconhecer o crime hediondo" de Camarate.

Reunião virtual com segurança reforçada

O Conselho Nacional do CDS tem estado a decorrer este sábado por Zoom. Estava previsto que as acreditações se iniciassem às 9h, para que às 10h Francisco Rodrigues dos Santos fizesse a sua intervenção inicial, mas a demora nas acreditações online fez com que os trabalhos arrancassem pouco depois das 11h.

A essa hora já vários conselheiros nacionais desesperavam com a espera para as inscrições: em alguns casos com esperas de mais de uma hora. Uma fonte da direção esclarecia, contudo, que o atraso se devia a uma tentativa de garantir segurança informática para permitir a maior confidencialidade possível. O objetivo era impedir que circulassem vídeos das intervenções, como chegou a acontecer numa reunião da Comissão Política Nacional.

O apoio a Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro ponto da ordem de trabalhos. E um tema que dividiu os conselheiros, apesar de ao que a SÁBADO apurou a maioria das intervenções ter sido para expressar o apoio à recandidatura do Presidente da República. Filipe Lobo D’Avila e Nuno Magalhães foram alguns dos que falaram para defender o apoio a essa candidatura.

Lobo D’Avila quis mesmo deixar claro que Marcelo não é um mal menor. Para o vice-presidente do partido, Rebelo de Sousa é "o melhor candidato", tem a vantagem de estar acima dos partidos e de não representar uma "aventura" numa altura de profunda crise económica, social e de saúde pública como a que provocou a pandemia de covid-19.

Os conselheiros vão também debater o acordo com PSD, PPM e Chega nos Açores e a situação política nacional.