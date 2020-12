Uma imagem vale mais do que mil palavras. Por isso, quando se preparava para intervir, via Zoom, no Conselho Nacional, Nuno Melo escolheu a dedo o pano de fundo: uma fotografia de Marcelo a dançar com Medina e Ferro Rodrigues, no Rock in Rio.A mensagem era forte. Mas o presidente do Conselho Nacional não gostou e tentou tirar a palavra a Melo, que reagiu com veemência, considerando estar a ser alvo de "um ato de censura deplorável"."Esta imagem é ilustrativa", argumentou, explicando a sua tese sobre o apoio do CDS à recandidatura de Rebelo de Sousa."Apoiar o Dr. Rebelo de Sousa é mais do que legítimo (...). Daí a eu ter de ser entusiasta, lamento mas não", disse, explicando os motivos que o levam a não estar satisfeito com a prestação do Presidente em Belém."Não gostei da forma, mas também não gostei do conteúdo", disse."Não gosto de ver o meu Presidente semi-nu seja a banhos ou para levar uma vacina", criticou, atacando também Marcelo por mudar o discurso para agradar a quem o ouve. "Não gosto de pessoas de plasticina"."Choca-me o apoio permanente a António Costa", insistiu, criticando também as intervenções de Marcelo em relação ao Novo Banco ou "o elogio a Centeno quando o CDS o criticava" ou ainda o apoio à mudança da Procuradora-Geral da República."Aqui chegados, percebo que não haja outra alternativa. Aqui chegados provavelmente até votarei a favor, mas não é um apoio entusiástico", afirmou.