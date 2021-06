CDS de Marco Canaveses demarca-se de coligação com PSD

O líder da concelhia do CDS de Marco de Canaveses acusa coordenador autárquico de "subjugação aos interesses do PSD". E demarca-se do acordo de coligação assinado com os sociais-democratas para as autárquicas.



Num comunicado muito duro, Carlos Pinheiro aponta a Fernando Barbosa uma "atitude desleal e não democrática" na forma como geriu o processo com a estrutura local.



"Já em dezembro iniciámos as diligências necessárias ao enquadramento da dita coligação no nosso concelho, mas as diretrizes que foram seguidas pelo Coordenador Autárquico do CDS-PP, não foram, na nossa opinião, de encontro às reais e legítimas expetativas dos Marcuenses, isto porque o Coordenador Autárquico, desde a primeira reunião que teve com a CPC, foi bem claro dizendo que não deixaria cair a candidata do PSD, independentemente da posição da concelhia", acusa o líder concelhio, que vê nisso uma forma de pôr os "interesses do PSD à frente dos interesses dos CDS e, mais grave ainda, à frente dos interesses dos Marcuenses".