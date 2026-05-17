Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Aguiar Branco acumula salário e pensão: presidente da Assembleia da República ganha 13 mil euros mensais

SÁBADO
SÁBADO 17 de maio de 2026 às 12:56
Capa da Sábado Edição 12 a 18 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 12 a 18 de maio
As mais lidas

Segundo avança do Correio da Manhã este domingo.

José Pedro Aguiar Branco acumula o salário de presidente da Assembleia da República (AR) com uma pensão da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS): recebe 9576 euros brutos em ordenado e despesas de representação e 4000 mil euros brutos de pensão, no valor total de 13 576 euros brutos por mês. Questionado sobre esta acumulação, Aguiar Branco afirmou que o regime da CPAS “é financiado exclusivamente por contribuições privadas dos seus beneficiários, com gestão própria, juridicamente distinto dos regimes públicos de pensões e sem qualquer encargo para o Orçamento do Estado”. E assim sendo, segundo o líder da AR, “a CPAS não integra” o regime da limitação do salário com pensões públicas.

Aguiar-Branco, líder da Assembleia da República
Aguiar-Branco, líder da Assembleia da República MIGUEL A. LOPES/LUSA

.

Tópicos Salário Salários e benefícios Reforma Pensão José Pedro Aguiar Branco
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Aguiar Branco acumula salário e pensão: presidente da Assembleia da República ganha 13 mil euros mensais