CDS: As manobras de bastidores do Conselho Nacional

O Conselho Nacional do CDS é no sábado, mas as peças já se movem. Se Francisco Rodrigues dos Santos se inspirou em Rui Rio para usar uma moção de confiança como resposta ao desafio à liderança, agora é a oposição interna que olha para o PSD para aprender com o que se passou no Conselho Nacional em que Rio travou Luís Montenegro.



Montenegro saiu derrotado, mas a estratégia que usou nessa reunião no Porto está a ser estudada pelos apoiantes de Adolfo Mesquita Nunes, que querem pedir que a moção de confiança seja votada por voto secreto e não de braço no ar.



Para isso, sabe a SÁBADO, o grupo de Adolfo já tentou ter acesso à ata do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD que deliberou a votação secreta.