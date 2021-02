Adolfo, o homem que “fez a escada toda” no CDS

Foi pela mão de João Almeida que entrou pela primeira vez na sede do Largo do Caldas. Estavam os dois no ano zero da Católica e Adolfo Mesquita Nunes tinha comentado durante uma praxe que se tinha inscrito no CDS na Covilhã, mas nunca tinha recebido o cartão. Ficaria assim militante encartado, aos 17 anos, com a ajuda daquele que, nos tempos da Jota seria o seu arqui-rival. Almeida chegaria a líder da JC. Adolfo nunca se candidatou ao lugar, que um colega de facção perdeu para João Almeida. Já nessa altura estava obcecado com a ideia de acabar o curso e ter uma profissão.

"Sou filho, neto e bisneto de industriais falidos", repete aos que não entendem a preocupação de ter sempre um pé fora da política. Adolfo gosta de lembrar que não tem fortuna de família e que, aos 24 anos, se tornou "pai". A morte da mãe e do padrasto fizeram-no assumir a responsabilidade da irmã que na altura tinha apenas 11 anos. Agora tem 30 e, prestes a ser mãe, faz Mesquita Nunes comentar com os amigos que vai ser avô aos 43 anos. "Há problemas pessoais que o fazem pensar sempre muito na vida profissional", comenta um amigo e ex-dirigente centrista.

No CDS antes de Portas