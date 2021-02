Guião para agarrar o CDS: a táctica de Rio, o regresso ao passado e o convocar das tropas

A estratégia começou a desenhar-se mal se soube que Adolfo Mesquita Nunes se ia candidatar à liderança. Na Comissão Política Nacional que se seguiu ao desafio lançado por Mesquita Nunes ficou logo claro que a ideia seria aceder a convocar um Conselho Nacional, mas fazer tudo para evitar um Congresso antecipado para discutir a liderança.



Francisco Rodrigues dos Santos até admitiu o cansaço com as "golpadas" no partido, mas os mais próximos seguraram-no à ideia de que não pode sair sem lutar, comprometendo qualquer futuro político.



Quando esta segunda-feira anunciou que ia falar aos jornalistas, já tinha na manga o recurso à estratégia usada por Rui Rio, naquele que ficou conhecido como o "Conselho Nacional do golpe de Estado no PSD", quando Luís Montenegro se apresentou como challenger: apresentar uma moção de confiança.