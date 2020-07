PS e PSD aprovaram sozinhos, na passada sexta-feira, o diploma que prevê que os presidentes das CCDR (Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional) passem a ser eleitos por presidentes de câmara, vereadores e deputados municipais. Mas a votação comporta um recuo de Rui Rio que merece críticas de alguns sociais-democratas."Há no PSD muita gente com dúvidas e sobretudo muitos autarcas com dúvidas", diz àAntónio Costa Silva que, como deputado na anterior legislatura acompanhou o processo legislativo e confessa agora não entender o recuo do seu partido numa matéria que entende que irá dar maior poder regional ao PS sem aumentar a descentralização de competências."Não faz sentido nenhum", comenta Costa Silva, que viu com agrado o pedido de apreciação parlamentar feito pelo PSD ao diploma a 17 de junho e foi surpreendido com uma mudança de posição do seu partido "poucos dias depois".No pedido de apreciação parlamentar, o PSD questionava a forma como os presidentes das CCDR, passando a ser eleitos pelos autarcas da região em vez de nomeados pelo governo, pudessem ser destituídos pelo executivo. "Pareceu-me muito bem", comenta António Costa Silva, que acha que o modelo proposto pelo PS – e que foi aprovado com a ajuda do PSD – faz com que na prática os presidentes daqueles organismos não ganhem independência em relação ao Governo.Além da questão da destituição, Costa Silva nota que neste modelo "o presidente da CCDR responde às diretrizes e organigramas do Governo e não tem autonomia nenhuma, nomeadamente na gestão dos fundos europeus"."Isto não traz novas competências à CCDR, fica tudo igual. Não se descentraliza nada. Estamos a fazer algo para que tudo fique na mesma", lamenta o vereador do PSD na Câmara de Évora.Outro ponto em que o PSD cedeu causa estranheza ao ex-deputado social-democrata: Rio aceita agora que a eleição para as CCDR se realize em outubro deste ano, a um ano das eleições que mudarão o mapa autárquico."Não faz sentido nenhum", ataca, lembrando que está previsto que no próximo mandato a eleição destes órgãos passe a ser feita 60 dias depois das autárquicas."De repente tudo foi alterado na posição do PSD, não percebo porquê", observa Costa Silva, que diz partilhar a perplexidade com os autarcas do seu partido. "Todos ou quase todo os autarcas com quem tenho falado não percebem este processo".Para Costa Silva, o diploma aprovado por PS e PSD "vem gerar muito desequilíbrio entre quem está no Governo e os autarcas (presidentes de câmara, vereadores e deputados municipais)", porque dificilmente os eleitos locais irão contra candidatos que sejam apoiados pelas estruturas nacionais do partido no Governo."O meu receio é que vão aparecer, não candidatos espontâneos, mas os candidatos dos partidos. Consta que no Alentejo o PS vai apresentar um candidato oficial. Duvido que alguém queira ir contra António Costa no PS", comenta, explicando que isso poderá vir a significar já mudanças na CCDR do Alentejo."O presidente da CCDR Alentejo era do PSD e gerava algum equilíbrio. Os autarcas respeitam-no e desde que é presidente nunca mais apareceu em nada do partido, foi sempre muito discreto", conta o social-democrata, que receia que a CCDR passe agora para as mãos de um socialista, fazendo o PS ganhar ainda mais peso na região."O PCP discorda por isso e não apresenta candidatos. Não apresentando, o desequilibro é maior. O PS não está à vontade, está à vontadinha", critica.