O presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, e os vereadores eleitos pelo PS acabam de ser acusados de prevaricação, pelo Ministério Público, devido a um concurso para ingresso de um prestador de serviços na autarquia, soube aAo principal arguido foi também deduzida acusação por eventual abuso de poder e alegada co-autoria de falsificação de documento.Os autarcas, tal como outras pessoas acusadas, têm a prerrogativa de requerer abertura de instrução, fase processual (facultativa) em que cabe a um juiz escrutinar a peça acusatória. Se for reiterada a acusação deduzida, há lugar, de imediato, a julgamento; caso contrário, o Ministério Público (MP) poderá recorrer para outra instância judicial, cuja decisão tem carácter definitivo (ilibação dos arguidos ou realização de audiência).Os vereadores acusados são Guilherme Duarte, Arminda Martins e Nuno Canilho Gomes.O sobredito prestador de serviços, Miguel Gonçalves (ex-jornalista), duas chefes de divisão da Câmara bairradina, um jurista da autarquia e uma técnica superior da Universidade de Coimbra, interveniente no caso na qualidade de membro de um júri, são os demais arguidos acusados.A Miguel Gonçalves foi deduzida acusação por hipotética falsificação de documento e alegado recebimento indevido de vantagem.Aos três membros do referido júri, entre eles a chefe da divisão camarária de Turismo e Cultura, é imputada pelo MP falsificação de documento e abuso de poder.À chefe da Divisão de Administração e Conservação do Território da Câmara bairradina foi deduzida acusação por eventual cometimento de abuso de poder e presumível co-autoria de falsificação de documento.Para o DIAP de Aveiro (MP), os autarcas, a sobredita chefe de divisão e os membros do júri sabiam que Miguel Gonçalves era o único trabalhador de uma empresa unipessoal prestadora de serviços à Câmara da Mealhada e nem por isso abdicaram de contribuir para ingresso do ex-jornalista no quadro de pessoal da autarquia ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários (PREVPAP).Segundo a acusação, Rui Marqueiro, para levar por diante a pretensão de ver o ex-jornalista ingressar na Câmara bairradina, afastou a Divisão Administrativa e Jurídica do processo e submeteu-o a tramitação por parte da Divisão de Administração e Conservação do Território.Do ponto de vista do Ministério Público, Miguel Gonçalves não reunia os requisitos indispensáveis para ser abrangido pelo PREVPAP e o seu requerimento nesse sentido até foi apresentado fora de prazo.A Câmara Municipal da Mealhada, que invoca respaldo alegadamente dado por uma jurista da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, não acatou uma advertência do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo de Aveiro.