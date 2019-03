O antigo Presidente da República e primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, revelou esta sexta-feira que nunca telefonou a um jornalista e que nunca atendeu uma chamada da comunicação social.

Numa entrevista ao site de multimédia Sons da História, a propósito do 31º aniversário da TSF, o antigo líder do PSD referiu que é necessário "manter um distanciamento em relação à comunicação social, aqueles que apreciam, julgam, divulgam aquilo que fazem os órgãos de soberania".

"A comunicação social nunca gostou muito de mim, ou quase nada, porque eu tinha determinados princípios de que não me afastava no relacionamento com a comunicação social. Eu achava que um primeiro-ministro, um governo devia dar mostras de independência total em relação a todos os grupos, incluindo a comunicação social", indicou, acrescentando que tinha uma "relação de respeito" com a imprensa, mas não de proximidade.

"Tive encontros com a comunicação social, em pequenos-almoços ou almoços, respeitava, mas fazia questão de manter um certo distanciamento porque era uma questão de exercício com dignidade do cargo."