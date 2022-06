A fala de Cavaco Silva sobre a política do PS

Cavaco Silva é daquelas pessoas que tem autoridade para criticar Costa e os governos do PS. É verdade que o faz com uma dose de ressentimento que muitas vezes prejudica a lucidez e o impede de relativizar as dificuldades externas que Costa defrontou com a pandemia e defronta agora com a guerra na Ucrânia, ou esquecer que a maioria absoluta do PS só começa agora. Mas numa coisa ele tem inteiramente razão, o PS não tem qualquer impulso reformista, não teve no passado como preço a pagar pela "geringonça" e não parece ter no presente, a julgar pelos primeiros passos da governação "absoluta". Neste segundo caso, há que acrescentar o benefício da dúvida, que Cavaco, mesmo que de forma venenosa, não deixa de dar.