Catarina Martins pede intervenção de Marcelo para afastar ministra da Saúde

Lusa 13:44
Candidata às Presidenciais do próximo dia 18 pede a intervenção do Chefe de Estado.

A candidata presidencial Catarina Martins defendeu esta sexta-feira a intervenção do Presidente da República junto do primeiro-ministro para afastar a ministra da Saúde, considerando um erro esperar pela eleição do novo chefe de Estado.

Catarina Martins, candidata às Presidenciais
Catarina Martins, candidata às Presidenciais PAULO CUNHA/LUSA

"Se Ana Paula Martins não pede para sair e não quer sair, o melhor é o Presidente da República chamar o primeiro-ministro e dizer que ela tem mesmo de sair e que a política tem de ser outra", sublinhou Catarina Martins.

Em declarações aos jornalistas à chegada à Escola Básica Nuno Gonçalves, em Lisboa, a candidata as eleições presidenciais de 18 de janeiro voltou a destacar os problemas no setor da Saúde, agravados nos últimos dias, após a morte de três pessoas por atrasos na emergência médica.

Na quinta-feira, Catarina Martins já tinha defendido que a ministra da Saúde deixou, há muito, de ter condições para manter-se no cargo, mas foi hoje perentória ao defender a sua demissão, depois de Ana Paula Martins ter dito ao semanário Expresso que não pediu, nem pedirá para sair.

"Esperar por março para começar a dizer alguma coisa de concreto sobre a saúde e começar a exigir que o Governo dê resposta é um erro. O que é que é preciso já? Demitir a ministra da Saúde, ter uma nova política de saúde e pôr já macas nos hospitais para que as ambulâncias não fiquem lá presas e possam circular", afirmou.

Catarina Martins Ana Paula Martins
Catarina Martins pede intervenção de Marcelo para afastar ministra da Saúde