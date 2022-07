Caso Pedro Nuno “é uma questão ultrapassada” para o PS

Socialistas tentam apagar caso de desautorização do primeiro-ministro. “Esse tema nem foi objeto de debate”, diz Eurico Brilhante Dias depois da reunião da bancada do PS.

Luís Montenegro tinha dito, minutos antes à saída da reunião da bancada do PSD, que "o Governo não tem o direito ao esquecimento" no caso da desautorização do primeiro-ministro por Pedro Nuno Santos. Mas os socialistas garantem que já nem se lembram da polémica que há uma semana parecia o início de uma crise política.